«На рынке два дурака»: откровения юриста о подводных камнях покупки квартиры

Юрист высказал мнение, что можно изучить много информации и рекомендаций. Однако не всегда их можно применить на практике. Современные мошенники действуют очень изворотливо. Эксперт уверен, что при покупке квартиры важно обязательно обратиться за помощью к юристу.

Эксперт отметил, что сопровождение стоит около 30 тыс. руб. Однако, по его мнению, лучше отдать эти деньги специалисту, чем переслать миллионы мошенникам и остаться без квартиры.

Кроме того, аферисты всегда настороженно относятся к появлению юристов. Они понимают, что специалист начнет досконально проверять всю информацию, запрашивать данные, назначать экспертизы. Уже на стадии знакомства с юристом мошенники найдут предлог, чтобы отказаться от обсуждения дальнейшей сделки.

«Как бы это ни звучало из уст юриста, но та самая истина имеет место: на рынке два дурака, один продает, другой покупает. И чтобы не быть дураком, есть юристы», — высказал мнение эксперт.

Эксперты предупреждают, что слишком низкая цена на недвижимость может свидетельствовать об обмане. Любую информацию, полученную от продавца или риелтора, необходимо проверять через базы. Рекомендовано задавать много вопросов.

