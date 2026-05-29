Квесты, экскурсии и важные советы: МЖД завершает акцию «Уступи дорогу поездам!»

В последние дни мая 2026 года на Московской железной дороге (МЖД) завершается масштабная профилактическая акция «Уступи дорогу поездам!». Как сообщили в пресс-службе магистрали, кампания стартовала в начале месяца — как раз перед школьными каникулами — и действовала на протяжении всех четырех недель.

«Акция направлена на формирование у детей культуры безопасного поведения на объектах ж/д транспорта, профилактики травматизма и предупреждения занятий зацепингом и руфингом», — проинформировали пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Согласно информации от представителей дороги, за прошедший месяц для школьников провели насыщенную образовательную программу. Профильные специалисты организовали открытые уроки в учебных заведениях, экскурсии на железнодорожные предприятия, а также викторины, командные квесты и творческие конкурсы. Игровой формат, утверждают сотрудники МЖД, позволил детям усвоить строгие правила гораздо эффективнее, чем простое перечисление запретов.

Официальная статистика, которую приводят в магистрали, делает итоги акции особенно значимыми. В связи с этим организаторы акции в очередной раз обратили внимание родителей на простые и жизненно важные правила, которые необходимо регулярно объяснять детям.

Во время нахождения вблизи путей следует снимать наушники и не отвлекаться на экран телефона.

Переходить рельсы разрешается исключительно по оборудованным переходам (настилам или мостам), только на разрешающий сигнал светофора и при полном отсутствии приближающегося состава.

Категорически запрещено спрыгивать с пассажирских платформ или подходить к их краю в ожидании поезда.

Подобные действия, резюмируют специалисты, создают прямой риск попадания под колеса. Каждое из этих правил, по итогам завершившейся кампании, способно сохранить жизнь.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Подмосковья призвала приравнять зацепинг к экстремистскому движению.