Lada для тех, кто пострадал: в Кузбассе 20 травмированных на производстве получили авто

По данным издания, автомобили были предоставлены в рамках программы социальной поддержки сроком на семь лет. После окончания этого периода владелец имеет право обменять транспортное средство на новое, при этом ранее выданная машина остается в его собственности. Социальный фонд также компенсирует часть расходов на топливо и техническое обслуживание, оплачивает половину стоимости полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

По информации издания, договоренности аннулируются, если собственник в течение семи лет продаст автомобиль или не поставит его на учет. В таком случае горожанину придется вернуть стоимость транспортного средства в полном объеме. Пострадавшие на производстве положительно оценили оказанную им помощь. По их словам, новый автомобиль поможет семье решать бытовые вопросы и выезжать на природу в свободное время.

«Автомобиль – это, конечно, большая независимость и подспорье в быту. Я почитал отзывы на машину – она вместительная, что очень хорошо для нашей большой семьи. Будем ездить отдыхать на дачу, на речку. Младший сын занимается плаванием – буду возить его в бассейн. Еще планируем все вместе съездить на Байкал и в гости в Казахстан», – рассказал Александр.

Ранее сообщалось, что поставки новых автомобилей из Китая в Россию остановились на полгода.