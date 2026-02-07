Поставки новых автомобилей из Китая в Россию остановились на полгода

Российский автомобильный рынок столкнулся с беспрецедентной ситуацией: с начала 2026 года в страну практически не поступают новые партии автомобилей из Китая, сообщил журнал «За рулем» со ссылкой на директора департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова.

Параллельный импорт, который долгое время компенсировал уход западных брендов, фактически остановился из-за резкого ужесточения правил экспорта со стороны Китая.

По словам Иванова, новые нормы, введенные китайскими властями, требуют обязательного «подтверждения послепродажного обслуживания» для автомобилей младше 180 дней с момента производства.

Отмечается, что такой документ может выдать только сам завод-изготовитель, а его получение стало серьезным бюрократическим препятствием. Такие меры, по мнению представителей КНР, направлены на борьбу с практикой, когда новые машины вывозились из страны под видом поддержанных, а также на защиту интересов официальных дилеров в других странах, недовольных демпингом.

Иванов заявил, что последствия для российского рынка оказались ощутимыми. Спрос начал смещаться в сторону остатков моделей 2025 года выпуска и автомобилей других марок.

Дилеры и аналитики прогнозируют рост цен и возникновение дефицита на наиболее популярные модели. Ситуацию также усугубляет новый порядок расчета утилизационного сбора в России.

Наиболее уязвимыми к дефициту считаются модели Nissan и Mazda, а также электромобили премиум-бренда Zeekr, отметил Иванов. Например, партия новых Mazda CX-5 уже готова к отгрузке, но не может пересечь границу из-за отсутствия необходимых разрешений от производителя.

Параллельно с проблемами на рынке новых авто начал резко дорожать сегмент подержанных автомобилей 2021-2023 годов выпуска. По некоторым оценкам, цены на них уже выросли на 150-200 тыс. руб., а отдельные экземпляры с пробегом сейчас продаются дороже, чем аналогичные новые машины до остановки поставок.

Эксперты пока затрудняются назвать точные сроки разрешения кризиса. Ожидается, что ситуация может начать проясняться во второй половине года, когда участники рынка найдут способы адаптации к новым правилам, либо когда китайские автопроизводители, заинтересованные в российском рынке, наладят новые официальные каналы поставок.

Ранее аналитики назвали три автобренда, которым грозит уход с российского рынка.