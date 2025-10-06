«Лакшери-уборка листьев»: жители Балашихи удивлены подходом к уборке местных дворников

Жители Балашихи обратили внимание, что при сборе опавших осенних листьев местные дворники вместо полиэтиленовых пакетов используют постельное белье, в том числе и шелковую простынь темно-красного цвета, сообщил REGIONS.

По информации издания, фото постельного белья, наполненного осенними листьями, опубликовали в телеграм-канале «Балашиха Рулит». Корреспондент REGIONS связался с автором фото. Жительница микрорайона Южный Надежда Иванова обратила внимание на листья во время прогулки.

«Мы гуляли с подругой и в темноте заметили яркий пододеяльник с листьями. Посмеялись, конечно. Подумали, неужели у дворников пакетов нет? Подошли поближе и увидели весь процесс — лакшери-уборку листьев», — рассказала Надежда REGIONS.

Местные жители рассказали, что сбор листьев в постельное белье проходит не впервые. В управляющей компании, которая обслуживает дома на улицах Фадеева и Твардовского в микрорайоне Южный, корреспонденту рассказали, что подобных указаний сотрудникам не давали.

«Ничего не можем сказать. Об этих случаях нам не сообщали, как и о проблемах с мусорными пакетами», — рассказали в УК «Южный».

По данным издания, фото с листьями вызвало бурные обсуждения в Сети. Некоторые россияне предполагают, что дворники могли воспользоваться постельным бельем, выброшенным в мусорные баки. Горожане исключат мнение о дефиците пакетов. Пододеяльники вмещают гораздо больший объем мусора. Некоторые подписчики обратили внимание, что подобный метод более безопасен для окружающей среды.

Ранее сообщалось, что в рамках экологической акции в Павлово-Посадском округе высадили около 50 молодых рябин и дубов.