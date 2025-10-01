В рамках экологической акции в Павлово-Посадском округе высадили около 50 молодых рябин и дубов

На новой общественной территории в настоящее время завершаются работы по благоустройству. Субботник, который прошел в рамках акции «День в лесу. Сохраним лес вместе», имеет также символичное значение.

«Друзья, есть события, которые по-настоящему согревают душу и вселяют уверенность в будущем. Сегодня именно такой день! Мы не просто собрались на субботник, мы заложили основу для новой зеленой зоны, которая будет радовать нас и наших детей долгие годы», — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

В акции приняли активное участие сотрудники предприятия «Ультрадекор», коммунальные службы и неравнодушные жители. В ходе мероприятия высадили около 50 молодых рябин и дубов. Деревья улучшат окружающую среду в округе, создадут тень для комфорта местных жителей и сделают городскую локацию еще более комфортной и уютной. Растения будут крепнуть на электрогорской земле, передавая ей свою силу.

«Уверен, через несколько лет здесь будет прекрасная тенистая аллея! Хочу выразить отдельные слова благодарности нашему надежному партнеру — предприятию «Ультрадекор». Спасибо вам не только за активное участие, но и за саженцы, которые вы предоставили для акции. Это прекрасный пример социальной ответственности бизнеса и искренней любви к родному краю. Напомню, что данную малую общественную территорию мы откроем уже 6-го октября», — подытожил Денис Олегович.

