Лариса Долина выступила под открытым небом в Челябинске

Эстрадные артисты Лариса Долина и Олег Аккуратов выступили под открытым небом в сопровождении оркестра в Челябинске в четверг, 11 июля, сообщает kursdela.biz .

Артисты пообщались с корреспондентом «Курса дела». Олег Аккуратов уделил время журналистам до начала концерта. Певец рассказал, что некоторые композиции, которые он представит челябинцам, войдут в состав его альбома. Особенно артист был восторжен мастерством Челябинского симфонического оркестра.

Лариса Долина во время антракта рассказала, что произведения для исполнения на вечере они выбирали совестно с Олегом Аккуратовым. Выступить с артистом на одной сцене всегда для Ларисы Долиной почетно и престижно. Певица считает, что такие артисты, как Олег Аккуратов, рождаются один раз на 200 лет. Челябинский симфонический оркестр также оставил положительные отклики у известной певицы.

На концерте прозвучали известные и трогательные песни, которые не оставили равнодушными жителей и гостей Челябинска.

Ранее мы сообщали, что российские звезды, в числе которых была Лариса Долина, поучаствовали в марафоне поддержки после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле».