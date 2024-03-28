Российские звезды поучаствовали в марафоне поддержки после трагедии в «Крокусе»

Музыкальный марафон поддержки от звезд «Русского Радио» станция создала всего за один день. Артисты пребывали на протяжении дня, исполняли самые трогательные хиты, призванные поддержать российских слушателей в это непростое время.

Музыкальный марафон провели 27 марта, в тот же день, когда российский президент Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области высказался о значимости сферы для духа народа в самые трагические моменты. Музыка «Русского Радио» в этот же день была призвана помочь слушателям почувствовать единство и силу.

В истории российской радиоволны еще не было столь длинного марафона, ведь звезды приходили на студию на протяжении всего дня. Среди участников отметились Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, группа «Земляне», Стас Пьеха, Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Ольга Серябкина, Елена Север, Любовь Успенская, Наталья Подольская, Митя Фомин, Диана Гурцкая, 5sta Family и многие другие.

Звезды пообщались со слушателями, исполнили свои хиты в ходе видеотрансляции, а также сказали несколько слов о страшной трагедии в Красногорске.

«Я был у «Крокус Сити Холла. Захотелось там быть, своим присутствием, мыслями, чувствами как будто помочь, хотя это и невозможно. Боль переполнила – это очень тяжелое событие. Любые слова поддержки будут малыми. Мы скорбим все вместе», – поделился эмоциями Стас Пьеха.

Все участники глубоко поражены произошедшим терактом. Они выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших. Артисты искренне скорбят со всей страной.

Также в ходе марафона наградили героев «Крокус Сити Холла». В первую очередь это представители МЧС и сотрудники, помогавшие эвакуации при теракте. Среди них и молодая София Мейер, смелость которой помогла спастись десяткам, если не сотням посетителей концертного зала 22 марта.

Ранее сообщалось, что смертную казнь могут вернуть в Россию после жуткого теракта в Подмосковье.