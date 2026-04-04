Лавины, сели и поврежденные дороги: в российском регионе из-за наводнений начали экстренную вакцинацию против гепатита А

В некоторых районах Дагестана, пострадавших от наводнения, началась экстренная вакцинация против вирусного гепатита А, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

По данным издания, в приоритетном порядке прививают сотрудников предприятий общепита и продуктовых магазинов, персонал пищеблоков детских садов, социальных, образовательных и медицинских учреждений, работников канализационных сетей, участников ликвидации последствий ЧС, а также людей, находящихся в пунктах временного размещения.

«В зонах чрезвычайной ситуации в связи с недавними наводнениями и риском вспышки инфекций начата экстренная иммунизация по эпидемическим показаниям против вирусного гепатита А. Мера направлена на защиту населения», — говорится в публикации.

По данным издания, в последних числах марта Дагестан накрыли проливные дожди. Вода в реках поднялась выше критических отметок. В результате стихии в городах и селах оказалось затоплено около 800 жилых домов, а из зоны бедствия эвакуировали свыше трех тысяч человек.

По информации издания, из-за разлива рек начались сбои в подаче воды и электричества — в самый разгар стихии без энергоснабжения остались более полумиллиона местных жителей. В горной местности сошли лавины и селевые потоки, нанесшие ущерб дорожному полотну и мостовым переходам.

