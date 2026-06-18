В проливе Ла-Манш за минувшие выходные произошла целая серия инцидентов, которые существенно накалили и без того непростые отношения между Москвой и Лондоном. Первый эпизод случился 14 июня, когда британские военные моряки задержали танкер Smyrtos, заподозрив его в принадлежности к так называемому «теневому флоту» России. А уже 16 июня российскому фрегату «Адмирал Григорович» пришлось применять оружие: корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, чтобы заставить британскую прогулочную яхту изменить курс и не создавать аварийную ситуацию. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя эти события в беседе с ОСН , не скрывает жесткой оценки действий британской стороны.

По его словам, в случае с задержанием танкера речь идет о настоящем пиратстве, за которым скрывается лишь желание Лондона продемонстрировать видимость военной мощи, которой на самом деле у британского флота давно нет. Он подчеркивает, что задержание судна под надуманным предлогом — это грубый вызов международным нормам, но Великобритания, судя по всему, сознательно идет на обострение, пытаясь играть роль мирового жандарма.

Второй инцидент с яхтой Дандыкин квалифицирует как осознанную провокацию, которую нельзя списать на случайное любопытство яхтсменов. Экипаж «Адмирала Григоровича» сначала использовал все возможные средства предупреждения: сигнальные ракеты и радиопереговоры, но гражданское судно продолжало опасное маневрирование. Только когда были произведены реальные выстрелы, нарушители поняли серьезность ситуации и ретировались. Эксперт обращает внимание на то, что подобные действия частных яхт в зоне движения боевых кораблей — это почти всегда спланированные акции спецслужб, особенно если учесть, что они совпали по времени с силовым захватом танкера. В совокупности, считает он, эти два эпизода выстраиваются в одну линию целенаправленного давления на российское судоходство, и Лондону следовало бы помнить, что такие игры с военными кораблями могут привести к крайне серьезным последствиям.

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