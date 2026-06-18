«Ключи от новой жизни». Изменения семейной ипотеки: что будет с доступностью жилья?

Директор по продукту компании MR Денис Хазов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о результатах исследования, посвященного отношению россиян к возможным изменениям программы семейной ипотеки. Согласно данным опроса, более половины граждан (51%) готовы рассмотреть покупку квартиры с использованием льготного кредита даже при введении дифференцированной ставки, которая будет зависеть от количества детей в семье.

Хазов отметил, что 32% респондентов пока сомневаются в своем решении, а 15% заявили, что вовсе откажутся от ипотеки в случае корректировки условий программы. При этом эксперты подчеркивают сохраняющуюся востребованность семейной ипотеки как инструмента поддержки населения и строительной отрасли, особенно в Москве. Исследование также показало, что 88,9% участников программы воспользовались ею лишь однажды, что указывает на социальную, а не инвестиционную направленность этой меры.

«Сомневаются 32%, а 15% откажутся в случае изменения программы. Семейная ипотека продолжает оставаться востребованной мерой поддержки для россиян и рынка строительства жилья в России, в том числе для покупателей квартир в Москве. 88,9% участников программы семейной ипотеки приобрели только одну квартиру. Это свидетельствует о том, что россияне рассматривают программу как социально значимую меру поддержки для улучшения жилищных условий, нежели преследуют инвестиционные цели», — пояснил Денис Хазов.

По словам представителя девелопера, семейная ипотека уже помогла улучшить жилищные условия 80% опрошенных. При этом 49% респондентов признались, что льготный кредит позволил приобрести первую квартиру, 38% воспользовались им для расширения жилплощади, а для 36% программа стала решающим фактором при выборе оптимального варианта жилья. Кроме того, 27% участников опроса использовали ипотеку для выделения долей детям, а 15% заявили, что покупка жилья по льготной ставке позволила им планировать пополнение в семье, добавил Хазов.

Ранее сообщалось о том, что дифференцированная семейная ипотека заработает с 1 июля.