«Тройки — приговор». Школы закрывают двери в 10 класс для слабых учеников: куда идти троечникам?

В российских школах нарастает напряжение вокруг перехода в старшие классы. Родители жалуются, что педагоги все чаще ставят условием для зачисления в 10-й класс наличие среднего балла аттестата не ниже 4,5 и обязательное участие в предметных олимпиадах. В противном случае ученикам предлагают либо пересдавать экзамены осенью, либо поступать в учреждения среднего профессионального образования (СПО). Такую ситуацию описывают «Известия» со ссылкой на опрошенных матерей столичных школьников.

В одной из московских школ родителям даже пришлось оформлять коллективное обращение к администрации, чтобы добиться открытия обычного общеобразовательного класса вместо профильного, куда детей не брали по формальным критериям.

Юристы подчеркивают: отказ в приеме в 10-й класс при успешно сданных ОГЭ противоречит закону. По их словам, наличие аттестата об основном общем образовании является достаточным основанием для продолжения учебы в школе, и дополнительные требования со стороны учителей не имеют нормативного обоснования.

Статистика подтверждает тренд на уход в колледжи. В 2025 году рекордные 63% девятиклассников выбрали СПО, а в текущем, 2026-м, эксперты прогнозируют рост этого показателя до 70%. При этом число бюджетных мест в техникумах и училищах остается ограниченным, а конкурс ужесточается за счет расширения перечня льготных категорий абитуриентов.

Стоимость платного обучения в крупном городском колледже сегодня сопоставима с расходами на региональный вуз и достигает 150–200 тысяч рублей в год. В Минпросвещения анонсировали увеличение бесплатного приема на 30 тысяч мест, причем почти 60 процентов из них предназначены для технических специальностей. Однако, по мнению аналитиков, этих мер может не хватить, чтобы сдержать отток школьников из системы общего образования.

Ранее сообщалось о том, что выпускников школ приглашают в аграрные колледжи Подмосковья.