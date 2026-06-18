Внезапное заявление Александра Лукашенко в интервью саудовскому каналу Al Arabiya всколыхнуло информационное поле: белорусский лидер обвинил Ватикан и Израиль в том, что именно они в 2022 году уговорили Москву вывести войска из Киевской области, по сути, сорвав возможный мир и подарив Зеленскому шанс удержаться у власти. По его версии, западные «миротворцы» просто обвели российское руководство вокруг пальца, пообещав одно, а сделав совершенно другое, что позволило украинской армии сохранить боеспособность в тот критический момент. Однако политический обозреватель Марк Бернардини в беседе с Общественной Службой Новостей предлагает отнестись к этим сенсационным словам с большой долей осторожности, отмечая, что они порождают куда больше вопросов, чем дают ответов.

По его словам, прежде всего неясно, когда именно было записано это интервью — возможно, оно просто сейчас всплыло в эфире, а могло быть дано месяцы назад. Также возникает логичный вопрос о синхронизации с Кремлем: Лукашенко известен как хитрый и расчетливый политик, который вряд ли стал бы выдавать подобное без оглядки на Москву, и не исключено, что это часть согласованного информационного сигнала.

Самые большие сомнения Бернардини вызывает причастность Ватикана. Он обращает внимание на свежий факт: буквально неделю назад российский посол в Италии цитировал новую энциклику Папы в своей речи, что вряд ли стало бы возможным, если бы у дипломатов была информация о предательстве со стороны Святого Престола. К тому же, тогда во главе церкви стоял еще Франциск, который отличался более лояльным отношением к России, чем нынешний понтифик. Что касается Израиля, то логика здесь схожая: если бы Тель-Авив действительно сыграл роль обманщика, вряд ли Москва сохраняла бы сегодня столь сдержанную дипломатическую позицию по отношению к его действиям на Ближнем Востоке.

Обозреватель призывает не делать скоропалительных выводов и не поддаваться эмоциям. Пока эта информация существует только в формате устного заявления без подтверждающих документов или реакции из Кремля. Он предлагает просто принять этот факт к сведению, но отложить комментарии до того момента, когда появятся более четкие сигналы из официальной Москвы, которые либо прояснят ситуацию, либо окончательно развеют этот странный слух.

Ранее Лукашенко назвал сроки завершения конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.