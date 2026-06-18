Возгорание на месте падения легкомоторного самолета в Подмосковье ликвидировано

В подмосковном Сергиево-Посадском городском округе произошло крушение легкомоторного воздушного судна. Инцидент случился на аэродроме Вихрево в момент выполнения маневра перед посадкой.

Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные расчеты оперативно потушили огонь. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Инфраструктура аэродрома и наземные постройки не пострадали.

Находившиеся на борту два человека, по предварительным данным, погибли. Для ликвидации последствий авиационного происшествия привлекались 20 спасателей и 7 единиц специализированной техники .

Ранее сообщалось о том, что летевший в Сочи самолет «Победы» приземлился в Махачкале, а затем в Минводах.