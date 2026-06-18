В Узбекистане передвинули начало рабочего дня из-за дебюта сборной на ЧМ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о том, что рабочий день 18 июня в государственных учреждениях страны начнется позже обычного — в 10:00 местного времени. Это решение принято из-за исторического дебюта сборной на чемпионате мира по футболу.

Первый матч на турнире сборная Узбекистана начнет в 7:00 по ташкентскому времени (5:00 по московскому) против команды Колумбии. Также в той группе выступают команды Португалии и ДР Конго, который матч между собой уже завершили вничью — 1:1.

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов рассказал, что глава государства будет смотреть матч в кругу семьи, вместе со своими внуками.

В стартовом составе сборной Узбекистана в матче с Колумбией на поле вышли игроки, ранее выступавшие в РПЛ: бывший форвард «Ростова» Элдор Шомуродов, экс-полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев и отметившийся в «Спартаке» Остон Урунов.

Ранее бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри раскритиковал игру Криштиану Роналду в матче с ДР Конго.