Тьерри Анри упрекнул Криштиану Роналду в эгоизме

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри раскритиковал действия знаменитого португальского форварда Криштиану Роналду в матче чемпионата мира против ДР Конго (1:1), упрекнув его в эгоизме.

Сборная Португалии, считающаяся одним из фаворитов турнира, сенсационно не смогла переиграть соперника. 41-летний Роналду провел на поле весь матч и отметился упущенными возможностями.

Анри разобрал эпизод, когда Роналду пробил мимо ворот, а не пропустил мяч на находящегося в более выгодной позиции Бруну Фернандеша.

«Если бы он ускорился к воротам, защитнику пришлось бы делать выбор. Однако, поскольку Роналду стремится забить сам, он перекрывает траекторию Бруну Фернандеша, а не врывается во вратарскую. В таком случае защитнику проще обороняться, так как ему не нужно разрываться», — пояснил Тьерри Анри.

Он подчеркнул, что Криш неоднократно оказывался в подобных ситуациях, и напомнил, что нужно работать на команду, а не на личную статистику.

Комментатор Дмитрий Губерниев еще до начала матча предложил португальцам «нейтрализовать» Роналду, убрав его из состава.