Генич остался в недоумении от игры Испании и Португалии на старте ЧМ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на игру сборных Испании и Португалии на старте чемпионата мира по футболу. Фавориты турнира не смогли переиграть соперников с гораздо более низким статусом.

В первом туре группового этапа Испания не смогла поразить ворота сборной Кабо-Верде (0:0), а Португалия допустила осечку в игре с ДР Конго (1:1).

«Пиренейцы, вы чего?! Как так можно играть? Разочарован», — написал Генич в соцсетях.

В следующем туре Испания сыграет с Саудовской Аравией, а Португалия встретится с Узбекистаном.

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри раскритиковал игру Криштиану Роналду с матче с ДР Конго. Он упрекнул знаменитого португальца в работе на личную статистику, а не на интересы команды.