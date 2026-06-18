«Теперь мошенники бессильны». Самозапрет на кредиты заработал через «Госуслуги»

Жители России получили возможность обезопасить себя от несанкционированных займов с помощью функции самозапрета, доступной в личном кабинете на портале «Госуслуги». Этот инструмент блокирует оформление потребительских кредитов, кредитных карт и микрозаймов, сообщил РИА Новости депутат Государственной думы Сергей Колунов.

Парламентарий напомнил, что соответствующая норма вступила в силу 1 марта 2025 года. Механизм действует во всех банковских и микрофинансовых структурах, что существенно снижает риски для граждан: злоумышленники не смогут воспользоваться похищенными паспортными данными или другими документами для получения денег в долг.

«Установить запрет можно на портале "Госуслуги", он распространяется на потребкредиты, кредитные карты и микрозаймы. Но не действует на ипотеки, кредиты под залог автомобиля или недвижимости, образовательные кредиты с господдержкой, так как для их получения необходимо предоставление дополнительных документов», - пояснил Колунов.

Депутат также уточнил, что пользователям доступны две опции: полная и частичная блокировка. При полном запрете ограничения накладываются на все виды займов как в банках, так и в МФО, независимо от способа подачи заявки – лично или удаленно. Частичный запрет позволяет гибко настроить параметры: например, оставить возможность оформления только через банки, разрешить очные визиты, но заблокировать дистанционные операции, заключил он.

Ранее сообщалось о том, что самозапретов на кредиты среди нижегородцев в мае стало на 28% меньше.