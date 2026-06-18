«Флорида» может начать замену Бобровскому из-за его высоких требований по контракту
Sportsnet: «Флорида» ищет замену Бобровскому из-за его требований по контракту
Фото: [ХК «Флорида Пантерз»]
Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» может начать замену голкиперу Сергею Бобровскому из-за высоких требований россиянина по новому контракту, пишет канадский портал Sportsnet.
По данным издания, «Флорида» хотела бы переподписать голкипера, у которого заканчивается текущее соглашение. С 1 июля Бобровский может стать неограниченно свободным агентом. Однако в клубе задумываются и о другом варианте развития событий, если не удастся договорится с россиянином о снижении его запросов.
Сообщается, что 37-летний голкипер хотел бы подписать соглашение на шесть-семь лет с кэпхитом $6-7 млн. По предыдущему контракту Бобровский получал $10 млн. Главной причиной разногласий является даже не сумма оклада, а срок соглашения.
Бобровский за свою карьеру дважды завоевывал приз «Везина Трофи» (лучшему вратарю сезона). В 2024 и 2025 годах он внес существенный вклад в завоевание «Флоридой» Кубка Стэнли.
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