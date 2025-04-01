Лавров анонсировал скорое проведение российско-китайского саммита

Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал, что встретился в Москве с китайским коллегой Ван И с целью обсуждения подготовки российско-китайского саммита, сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, Сергей Лавров проинформировал, что саммит запланирован на май. Уточняющих подробностей о проведении предстоящего мероприятия глава МИД РФ не назвал. Министр добавил, что лидеры России и Китая заинтересованы в укреплении «российско-китайской связки» и намерены последовательно работать в данном направлении. По мнению Лаврова, в настоящее время взаимоотношения стран находятся на высоком уровне. Сотрудничество в разных сферах будет продолжено.

«Встречи президента Путина и председателя Си Цзиньпина всегда придают мощный импульс для развития наших двусторонних отношений, которые благодаря двум лидерам вышли на беспрецедентный уровень и продолжают динамично развиваться по всем направлениям», — заявил Лавров.

По информации издания, Ван И и представители России начали переговоры в понедельник, 31 марта. Известно также, что иностранный гость будет находиться в России до 2 апреля.

Ранее Ван И назвал отношения РФ и КНР важным стабилизирующим фактором в мире.