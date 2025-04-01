Ван И: отношения России и Китая не подвержены помехам извне

Отношения России и Китая не подвержены внешнему влиянию, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. Он также отметил, что российско-китайские отношения являются важным стабилизирующим фактором в мире.

В настоящее время, подчеркнул Ван И, отношения РФ и КНР представляют собой не только современный образец взаимоотношений нового типа между крупными государствами, но и важный стабилизирующий фактор в турбулентном мире.

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И находится в России с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля. Вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым они обсудят контакты на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и ситуацию на международной арене.

Ранее сообщалось о том, что глава МИД Китая оценил причины украинского кризиса.