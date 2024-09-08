В ведомстве отметили, что активные наступательные действий вблизи города в ДНР Новогродовка оказались успешными и эффективными: населенный пункт перешел под контроль России. Военнослужащие РФ нанесли урон живой силе и технике. В близлежащих городах присутствуют следующие бригады противника: 47-й механизированная, 144-й пехотная бригада, 109-й бригада теробороны. В каждом из городов противнику нанесли существенный урон. На других направлениях Армия России успешно движется вперед, улучшая свое стратегическое положение.

«Потери противника составили до 560-ти военнослужащих, танк, боевые бронированные машины «MaxxPro» производства США и две «Козак», два автомобиля, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30», — сообщили в ведомстве.

ВСУ по-прежнему пытаются атаковать регионы РФ при помощи БПЛА. В воскресенье, 8 сентября, в 10.35 средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области.

Ранее сообщалось, что по мнению генерал-майора Алаудинова, единственное, чего ВСУ добились после вторжения своих войск на территорию Курской области — активное наступление ВС РФ по линии всего боевого столкновения.