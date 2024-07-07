Лавров прокомментировал обстрелы Севастополя и других российских регионов

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина, кто виноват, кроме ВСУ, в обстреле российских регионов, в частности, в атаке на Севастополь. Видео журналист опубликовал на странице в интернет- мессенджере . Сергей Лавров рассказал о роли США в подобных агрессивных обстрелах.

Глава МИД РФ отметил, что США оказывают Украине помощь. Во-первых, собирают необходимые им данные благодаря спутникам. Во-вторых, передают их Киеву. Это позволяет ВСУ наводить ракеты на цель и наносить удары. Таким образом, США прямо, а не косвенно участвуют в подготовке к атакам российских регионов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также прокомментировал, будет ли Россия каким-то образом отвечать на атаку Севастополя и других российских регионов или же привлекать виновных к ответственности.

«Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете», — сказал Лавров в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Глава МИД РФ Лавров напомнил, что в публичном пространстве США, как и многие другие украинские партнеры, отрицают свою вину и уверяют в том, что не участвуют прямо в столкновении с Россией.

«Это плохая мина при плохой игре, и они это прекрасно понимают», — резюмировал глава МИД РФ Лавров.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что партнеры киевского режима не заинтересованы в том, что Россия и Украина начали мирные переговоры.