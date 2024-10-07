Лавров: России не так важно, чем закончатся выборы президента США
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek заявил, что для России не имеет значения, кто из политиков одержит победу на выборах президента США.
Сергей Лавров в эксклюзивном интервью американскому журналу рассказал, что современный мировой порядок изменяется. Дипломат отметил, что Россия никогда не препятствовала возможности мирного урегулирования конфликта с Украиной. Однако президент Владимир Зеленский не настаивает на том, чтобы в ранее принятый законопроект о запрете переговоров с Москвой внесли какие-либо изменения.
США также не стараются способствовать урегулированию конфликта. Белый дом продолжает отправлять оружие на Украину, что приводит к эскалации и лишь оттягивает завершение спецоперации. В последнее время в Белом доме все чаще обсуждают вопрос официального разрешения для ВСУ бить вглубь территории России. Кремль с опасением следит за развитием ситуации и в случае необходимости будет обязан принимать соответствующие решения.
Журналист также обсудил тему выборов в США, которые состоятся уже нынешней осенью. Важно, чтобы глава сосредоточился на решении внутренних проблем, а не интересовался жизнью стран, которые находятся на большом расстоянии от Вашингтона. Таким мнением поделился Сергей Лавров.
«По большому счету нам все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с Россией. Если в американской политике что-то изменится и появятся предложения к нам, мы будем готовы их изучить на соответствие нашим интересам», — отметил Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что очередь из желающих пожать руку Лаврову выстроилась на сессии Генассамблеи ООН.