Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek заявил , что для России не имеет значения, кто из политиков одержит победу на выборах президента США.

Сергей Лавров в эксклюзивном интервью американскому журналу рассказал, что современный мировой порядок изменяется. Дипломат отметил, что Россия никогда не препятствовала возможности мирного урегулирования конфликта с Украиной. Однако президент Владимир Зеленский не настаивает на том, чтобы в ранее принятый законопроект о запрете переговоров с Москвой внесли какие-либо изменения.

США также не стараются способствовать урегулированию конфликта. Белый дом продолжает отправлять оружие на Украину, что приводит к эскалации и лишь оттягивает завершение спецоперации. В последнее время в Белом доме все чаще обсуждают вопрос официального разрешения для ВСУ бить вглубь территории России. Кремль с опасением следит за развитием ситуации и в случае необходимости будет обязан принимать соответствующие решения.

Журналист также обсудил тему выборов в США, которые состоятся уже нынешней осенью. Важно, чтобы глава сосредоточился на решении внутренних проблем, а не интересовался жизнью стран, которые находятся на большом расстоянии от Вашингтона. Таким мнением поделился Сергей Лавров.

«По большому счету нам все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с Россией. Если в американской политике что-то изменится и появятся предложения к нам, мы будем готовы их изучить на соответствие нашим интересам», — отметил Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что очередь из желающих пожать руку Лаврову выстроилась на сессии Генассамблеи ООН.