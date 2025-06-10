Лавров сравнил страны Прибалтики с тремя маленькими «хулиганчиками» из своего детства

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил страны Прибалтики с «хулиганчиками» из своего детства, сообщил РБК.

По информации издания, глава МИД РФ провел встречу с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. В ходе мероприятия он поделился воспоминаниями из своего детства. Ассоциация возникла во время обсуждения позиции, которую заняли прибалтийские страны — Литва, Латвия и Эстония.

«Ассоциация пришла в голову из детства: когда выходишь после школы погулять во двор, ну и такие вот три маленьких хулиганчика подбегают, там начинают 15 коп. просить, там чего-то отнимать, какой-то бутерброд», — сказал Лавров.

Сергей Лавров отметил, что когда таким «хулиганчикам» отказывали или даже просили их вести себя более культурно, то за них всегда заступались старшие товарищи — шпана, которая и принуждала ребят совершать такие деяния. Глава МИД РФ пояснил аналогию. Шпана — это представители некоторых стран из Евросоюза. Они манипулируют прибалтийскими странами ради достижения своей цели — ослабить Россию и ее союзников. По мнению Лаврова, Литва, Латвия и Эстония — не более, чем марионетки в этой политической игре.

Издание напомнило, что экс-глава МИД Литвы недавно предупредил правительства прибалтийских стран, что после окончания СВО на Украине вооруженный конфликт может начаться на их территориях.

Ранее Лавров заявил о несомненной помощи Великобритании Киеву в проведении терактов против РФ.