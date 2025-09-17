Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не выполняет решения Совета Безопасности (СБ) ООН и игнорирует резолюцию о необходимости создания палестинского государства, сообщил ТАСС.

По информации агентства, министр выступил на круглом столе для зарубежных послов. Одной из главных тем обсуждения стало урегулирование украинского кризиса. В ходе обращения к коллегам Сергей Лавров напомнил о принципе устава ООН, согласно которому все члены альянса обязаны выполнять решения Совета Безопасности. По мнению министра, этот принцип был «растоптан».

«На него Запад в очередной раз наплевал, как игнорирует этот принцип в отношении многих других резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию о необходимости создания палестинского государства», — заявил министр.

Министр напомнил, что лидеры Европы допускают отправку своих войск на Украину. Сергей Лавров уверен, что в таком случае военнослужащие станут целью для ВС РФ. Относительно урегулирования конфликта мирным способом глава МИД РФ отметил, что после встречи президентов РФ и США на Аляске украинской стороне передали возможные варианты решения кризиса. Спикер отметил, что реакции от Киева на данный момент не поступало.

Ранее политолог Перенджиев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» высказал мнение, что расширение Совбеза грозит крахом ООН.