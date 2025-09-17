ООН под угрозой исчезновения: почему Гутерриш требует убрать старый Совбез и лишить США привилегий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал убрать из Совета Безопасности «реалии 1945 года». По его мнению, Совбез нуждается в реформировании, так как его нынешний состав не соответствует современному миру. Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, каким образом может сохраниться ООН при создании нового миропорядка.

Раздрай и споры

На текущий момент в числе постоянных членов находятся: Великобритания, Китай, Франция, Россия и США. Эти страны обладают правом вето, то есть могут блокировать любое решение. При этом в числе непостоянных членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года (по пять ежегодно), находятся: Дания (2025–2026), Греция (2025–2026), Пакистан (2025–2026), Панама (2025–2026), Республика Корея (2025), Сьерра-Леоне (2025), Словения (2025) и Сомали (2026). Как отметил политолог Перенджиев, сейчас в расширении постоянного состава Совбеза нет смысла.

«Новые члены Совета безопасности внесут больше раздрая. Несмотря на противоречия, например, между Россией и Китаем с одной стороны, США, Франции, Великобритании — с другой стороны, я думаю, они выступят сплоченно. То есть не допустить никого больше туда», — пояснил эксперт.

Фото: [ istockphoto.com/baona ]

В первую очередь это стоит связывать с тем, что в числе Совбеза находятся страны с большим ядерным потенциалом, отметил специалист.

«Они официальная ядерная пятерка. Остальные, по какому принципу могут войти, непонятно. Гутерриша, скорее всего, кто-то из влиятельных лобби попросил так сказать, но сейчас это ни к чему хорошему не приведет», — считает политолог.

Глобальные изменения

По его мнению, на текущий момент стоит говорить об изменении прав членов Генеральной Ассамблеи ООН.

«Все государства имеют там право голоса. Поэтому, может быть, просто речь должна идти не о том, чтобы расширять Совет Безопасности, а просто Генеральную Ассамблею ООН надо наделить большими правами в каких-то вопросах», — выразил мнение эксперт.

Кроме того, важно отобрать у США право преимущества в вопросе Генассамблеи ООН. В частности, перенести состав участников в другое государство, считает специалист.

«В настоящее время США пользуются тем, что ООН находится на их территории. Чтобы было объективное голосование в той же Генеральной Ассамблее ООН по различным вопросам, я считаю, что просто надо перенести организацию в нейтральное государство из числа стран Глобального юга», — пояснил политолог.

Также Гутерриш в своей речи отметил, что он поддерживает предложения ограничить право вето, особенно в случаях массового нарушения прав человека. По мнению эксперта Перенджиева, такое высказывание относится к каждой из стран вне зависимости от обстоятельств.

«Он намекает на всех постоянных членов Совета Безопасности, которые обладают вето. Но я думаю, здесь тоже вопрос должен стоять о том, что пока это невозможно. Если ящик Пандоры открывать, то опасность состоит в том, что пытаясь реформировать ООН, организацию просто можно разрушить. Поэтому здесь резких наскоков нельзя делать», — заключил Перенджиев.

Ранее стало известно, что Эстония строит противотанковые рвы на границе с Россией.