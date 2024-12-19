Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен в интервью испанской газете Pais выразила уверенность, что президент РФ Владимир Путин смог восстановить роль страны на международной арене после кризиса 90-х годов.

Политик отметила, что всегда призывала своих коллег реально оценивать работу российского лидера.

«Несколько лет назад, когда Франция пыталась восстановить отношения с Россией, я сказала, что нам не следует недооценивать Путина. Россия в 1990-х годах была опустошена <...>, и ему удалось восстановить ее важную роль на мировой арене», — сказала Ле Пен.

Лидер фракции также оценила события, которые происходят в современной России. Спикер выразила уверенность, что новоизбранный президент США Дональд Трамп найдет способ начать мирные переговоры между Россией и Украиной. Она считает, что Украина сможет одержать победу на поле боя исключительно с участием НАТО. Однако если военный альянс вмешается в ситуацию, то начнется третья мировая война. По мнению политика, не стоит усугублять ситуацию.

Политик считает, что Запад на самом деле не помогает Украине победить. Своими действиями лидеры стран лишь провоцируют эскалацию в конфликте, в котором Киев никогда не сможет одержать победу.

«Украина не может одержать победу в этом конфликте... Мы подталкиваем ее к продолжению войны, которая превратилась в настоящую резню среди военных и гражданского населения», — отметила лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

Ранее посланник Трампа по Украине Келлог назвал сроки завершения конфликта между Украиной и Россией.