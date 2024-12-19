Кит Келлог, который в будущем станет специальным посланником США по Украине, в беседе с журналистами Fox Business заявил, что избранный президент Дональд Трамп обладает всеми необходимыми качествами, возможностями и решимостью для того, чтобы урегулировать конфликт между Россией и Украиной.

По его мнению, Трамп мог бы разрешить этот конфликт до конца текущего года при определенных условиях.

«Я думаю, [что это произойдет] в нынешнем году. Я думаю, у него есть необходимые способности и возможности для этого», — сказал Кит Келлог Fox Business.

Представитель республиканской партии сообщил, что уже есть определённые успехи в решении этой проблемы. В январе Кит Келлог намерен побывать в Киеве, чтобы способствовать скорейшему завершению конфликта, а затем отправиться в Москве. В Кремле, в свою очередь, заявляли, что не контактировали с командой Трампа по указанному вопросу.

Ранее западная пресса сообщила, что Трамп не собирается предоставлять Украине никаких гарантий безопасности. Он стремится завершить конфликт, не беря на себя ответственность за защиту этой страны, а также хочет уменьшить роль США в обеспечении безопасности Европы в целом.