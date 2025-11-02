Лед и пламя: пожары и ураган со снегом одновременно накрыли российский регион

В Кемеровской области сложилась чрезвычайная ситуация: масштабные природные пожары в шести муниципалитетах сопровождаются ураганным ветром и снегопадом, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Очаги возгорания зафиксированы в Гурьевском, Промышленновском округах, а также в городах Белово, Ленинск-Кузнецкий и Юрга, где шквалистый ветер повалил остановочные павильоны.

Новокузнецкий журналист Ростислав Бардокин в своем телеграм-канале сообщил, что подписчики опровергают информацию о восстановлении подачи электроэнергии. Отключение света стало последствием непогоды. Жители некоторых кузбасских улиц написали журналисту об отсутствии воды. По словам горожан, насосная станция не может работать без подачи электроэнергии. Газовые котлы для обогрева батарей в домах также автоматически отключились.

По информации журналиста, горожане на протяжении всего дня пытаются дозвониться сотрудникам Россети. На линии звучат различные рекомендации, но оператор трубку не берет. Много заявок было направлено в ЕДС. Некоторые абоненты обращались повторно.

«И такая ситуация после каждой непогоды. Сутками без света», — написал журналист Ростислав Бардокин.

