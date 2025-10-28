Сильная метель заблокировала спасателей на склоне камчатского вулкана

На Камчатке разворачивается сложная операция по спасению двух групп людей, оказавшихся в снежном плену на вулкане Авачинская сопка. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza, спасатели, отправившиеся на помощь застрявшим туристам, сами оказались в ловушке из-за экстремальных погодных условий.

Спасательная группа смогла приблизиться на два километра к месту нахождения туристов, после чего была вынуждена остановиться. Сильный ветер и нулевая видимость сделали дальнейшее продвижение пешком невозможным. В настоящее время спасатели ожидают помощи, поддерживая связь по рации с туристами.

По данным источника, туристическая группа находится на склоне вулкана уже более девяти часов. У людей закончилась еда, в одной из машин полностью выработалось топливо, в двух других его остатки на исходе.

Средства связи разрядились. Среди застрявших находится гид-фрилансер Эдуард Махаев, который, по словам коллег, уже неоднократно попадал в подобные ситуации из-за неумения ориентироваться в непогоду.

Ранее сообщалось, что три автомобиля с людьми застряли в горах Камчатки на высоте 1,2 тыс. метров.