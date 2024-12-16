Лед с озера Красное везут в разные регионы России для строительства зимних городков

Строительство зимнего городка — это сложный процесс, требующий много времени и сил, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Корреспондент Сибдепо рассказал, как проходит строительство ледовых городков в Кузбассе. Лед для скульптур добывают на озере Красное из-за его прозрачности. Специалистам необходимо правильно разрезать глыбы льда, достать их с дна озера и транспортировать на место строительной площадки.

Следующий этап работы — это установка глыб льда. Их необходимо очистить, поставить друг на друга и скрепить водой. При помощи бензопилы специалисты придают конструкциям форму. Предварительно они составляют чертежи. Корреспондент отметил важность проработки любой детали.

«Многочасовая работа на морозе у строителей требует недюжинных сил и терпения, спасают только теплая одежда, термосы и горячие бутерброды из ближайшего ларька», — отметил Сибдепо.

Специалисты работают не один день. Из глыб льда появляются сказочные персонажи, которые будут радовать жителей региона в период праздничных дней. В частности, на площади Советов в Кемерове должны появиться 17 ледовых фигур. В центре уже установлена праздничная елка, вокруг которой залит лед бирюзового цвета.

Ранее сообщалось, что информация о зимних развлечениях в Подмосковье появилась в приложении «Добродел».