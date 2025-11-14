Ледяная пустыня и технологичное укрытие: как палатка из Каширы защищает Конюхова в антарктической экспедиции

Новая экспедиция знаменитого российского путешественника Федора Конюхова стартовала в Антарктиде, где он планирует провести четыре месяца в условиях полной изоляции. Его убежищем станет специальная палатка, созданная инженерами каширского предприятия, сообщил REGIONS.

«Особенно гордимся тем, что в самом холодном месте на планете нашему соотечественнику будет помогать тепло, созданное здесь, в Кашире, нашими руками», — подчеркнула команда разработчиков.

В Антарктиде столбик термометра опускается ниже отметки в –60 °C, а пронизывающий ветер не прекращается неделями. Учитывая погодные условия, палатка была разработана специально для этого путешествия с использованием современных теплоизоляционных материалов, способных противостоять экстремальным погодным условиям самого холодного континента на планете. Ранее REGIONS уже сообщал о том, как путешественник лично выбирал в Кашире снаряжение для своей антарктической миссии.

По информации издания, для технологов и инженеров каширского предприятия этот проект имеет особое значение. Создание палатки, способной защитить известного российского путешественника в экстремальных условиях, стало для них не просто производственным заданием, а общим делом, символизирующим поддержку отечественных исследователей.

«Вопрос не в том, выдержит ли он экстремальные условия — мы уверены, что выдержит. Главное — как правильно использовать этот потенциал, чтобы человек был в безопасности, встретившись со стихией», — отметили создатели.

Ранее стало известно, как на южных курортах называют российских туристов.