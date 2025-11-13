Стало известно, как на южных курортах называют российских туристов

На южных курортах России появились обидные прозвища для туристов, которые могут негативно сказаться на туристической отрасли, передает портал «Главный Региональный».

Местные жители начали называть приезжих отдыхающих и переселенцев уничижительными кличками.

Так, например, в курортных городах Сочи, Туапсе и Ейске туристов стали называть «бздыхами». Это прозвище отражает недовольство местных жителей расслабленным или вызывающим поведением приезжих.

Экономных путешественников окрестили «доширачниками» после скандала в Абхазии, где туристы массово покупали дешевую лапшу. Переселенцев из других регионов называют «понаехами» и скептически относятся к их поведению и менталитету.

Лингвисты считают, что появление таких прозвищ отражает глубинные различия в поведении и мышлении между местным населением и приезжими.

Кроме того, эта ситуация может серьезно омрачить отдых туристов на южных курортах РФ и негативно повлиять на развитие туристического сектора в южных регионах страны.

