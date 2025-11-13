Стало известно, как на южных курортах называют российских туристов
На юге России заметили обидную для туристов тенденцию со стороны местных жителей
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
На южных курортах России появились обидные прозвища для туристов, которые могут негативно сказаться на туристической отрасли, передает портал «Главный Региональный».
Местные жители начали называть приезжих отдыхающих и переселенцев уничижительными кличками.
Так, например, в курортных городах Сочи, Туапсе и Ейске туристов стали называть «бздыхами». Это прозвище отражает недовольство местных жителей расслабленным или вызывающим поведением приезжих.
Экономных путешественников окрестили «доширачниками» после скандала в Абхазии, где туристы массово покупали дешевую лапшу. Переселенцев из других регионов называют «понаехами» и скептически относятся к их поведению и менталитету.
Лингвисты считают, что появление таких прозвищ отражает глубинные различия в поведении и мышлении между местным населением и приезжими.
Кроме того, эта ситуация может серьезно омрачить отдых туристов на южных курортах РФ и негативно повлиять на развитие туристического сектора в южных регионах страны.
