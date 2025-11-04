Ледяная угроза в небе: жесткая посадка самолета в Ставропольском крае заинтересовала следователей

По информации издания, инцидент произошел 3 ноября. Установлено, что гражданское воздушное судно совершило вынужденную жесткую посадку. Предварительная причина — обледенение винта. В настоящее время организована доследственная проверка.

«Минераловодским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки воздушного судна организовано проведение доследственной проверки», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, в результате инцидента пострадавших нет. Следственными органами проводится проверка для установления причин и условий, способствовавших происшествию.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону проинформировали, что на борту легкомоторного самолета находилось три человека. По результату доследственной проверки будут приняты меры, установленные законодательством РФ.

Ранее сообщалось, что водитель реанимационного автомобиля пострадал в ДТП с легковым авто в Москве.