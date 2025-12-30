«Ледовая ловушка» для утки: стражи леса в Подмосковье провели тонкую операцию по спасению

Неподалеку от микрорайона Пятикресты, на берегу лесного озера, лесничие обнаружили дикую утку, которая крепко примерзла лапами к ледяному снежному насту. Птица оказалась в ледовой ловушке и не могла самостоятельно освободиться.

Работники Виноградовского филиала «Мособллеса» незамедлительно пришли на помощь. Аккуратно, чтобы не причинить пернатой дополнительных травм, они освободили ее из ледяного плена.

После спасения старший участковый лесничий Екатерина Суворкина взяла птицу под свою опеку. Она разместила утку у себя дома, где создала для нее безопасные и комфортные условия. Сейчас птица находится в тепле, получает необходимый уход и питание для полного восстановления сил. Как только ее состояние стабилизируется и позволят погодные условия, Екатерина планирует выпустить реабилитированную утку обратно в естественную среду обитания, к ее сородичам.

«Мы увидели ее издалека — неподвижно сидящую посреди озера, покрытого снегом. Сразу поняли, что проблема серьезная, и поспешили на помощь. Зима — суровое испытание для многих представителей фауны, особенно для водоплавающих птиц. И наша забота — помочь им спастись», — объяснила Суворкина.

