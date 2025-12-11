«Не улетел с собратьями»: в подмосковном пруду остался зимовать травмированный огарь

Жители подмосковного Одинцово пытаются спасти дикого огаря с поврежденным крылом, который не смог улететь на юг и остался зимовать на местном пруду. Об этом сообщает портал REGIONS.

Птицу обнаружили на водоеме в деревне Губкино. Пока пруд не замерз, утенок в относительной безопасности, но с приходом устойчивых морозов его положение станет критическим. Лед лишит огаря доступа к воде и привычному корму, что неминуемо приведет к гибели.

Первая попытка отловить пернатого не увенчалась успехом — у волонтеров не оказалось подходящего оборудования. Теперь они готовятся повторить операцию с помощью специального широкого сачка. Если поймать птицу удастся, ее направят в ветеринарную службу или центр реабилитации диких животных.

Орнитологи поясняют, что часть огарей в последние годы действительно остается зимовать в городах, привыкая к теплу и подкормке. Но травмированная особь без помощи людей не выживет. Пока идет подготовка к поимке, жителям советуют организовать для утенка береговую кормушку с тыквенными семечками, сушеными ягодами или ломтиками яблок, стараясь не тревожить птицу лишний раз. Судьба одинокого огаря теперь зависит от слаженных действий человека.

