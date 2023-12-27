Ледовый городок в Нефтеюганске, на который выделяли 18 млн рублей, до сих пор не появился

Местные жители Нефтеюганска в социальных сетях жалуются на декор районов в этом году и сообщают, что ледовый городок до сих пор не появился, сообщает muksun.fm . Нет никаких предпосылок, что его будут возводить. На обустройство ледовых городков в городе было выделено 18 миллионов рублей.

Мэрия Нефтеюганска решила, что ледовые городки будут выполнены в тематике народных сказок. Во дворах семи районов появятся герои из сказок Севера, а также символа года, Дед Мороз и Снегурочка. Анонсировалось, что до 15 декабря объекты будут открыты.

27 декабря люди пишут, что ледовые скульптуры так и не появились. Жители выкладывают фото елок, отмечая, что в этом году они по-особенному страшные: гирлянды висят криво, сама лесная красавица установлена косо. Пользователи социальных сетей возмущены:

«В этом году просто нет слов, елка с убогими лампочками, которые болтаются под ней. И непонятно, так останется или нет. Но, как видно, льда нет на площадке, на горки можно не надеяться», — сетует автор.

«Ой, у нас в 11 мкр, возле школы номер 7, такая же. Фонари повесили так, как будто руки не с того места растут. Стоит, шатается, кошмар. Такого позора не было никогда. Лучше бы не ставили. А городка вообще можно не ждать», — пишут жители.

Редакция отмечает, что данному факту может быть несколько объяснений. Первое - местная власть не справилась с заданием и не нашла добросовестного подрядчика. Второе - погодные условия препятствуют установке композиций изо льда. В соседнем населенном пункте из-за потепления закрыли катки, а ледовый городок уже таит.

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