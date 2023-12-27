Общественный деятель осудила блогера, сын которого цеплялся за машину и катался на лыжах

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец дала рекомендации, как вести себя блогеру Bolt (Булату Закирову), чтобы избежать наказания за свой поступок, сообщает inkazan.ru . Мужчина катался вместе с сыном на лыжах и сноуборде, цепляясь за крепление автомобиля. Затем ребенок катался таким образом самостоятельно.

Общественный деятель Ирина Волынец считает, что сначала необходимо провести беседу с папой мальчика и объяснить, насколько его поступок был опасным для жизни и здоровья ребенка. Спикер советует блогеру Bolt опубликовать видео с извинениями и призывами не повторять подобные трюки.

В противном случае можно привлечь блогера к административной ответственности. Bolt должен будет заплатить штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Блогер катался вместе с сыном в Казани. Внедорожник проезжал по заснеженной дороге. К нему был прикреплен страховочный трос. Закиров опубликовал видео, предполагая осуждающие комментарии, пишет inkazan.ru.

«Вентилятор включил — накидывайте», — добавил он, намекая на «душных» людей под публикацией.

Пользователи социальных сетей неоднозначно отнеслись к зимним развлечениям семьи. Одни написали, что хотели бы присоединиться. Другие утверждали, что невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут произойти и лучше не рисковать здоровьем ребенка.

Ранее в ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали родителей детей из Подмосковья не оставлять их без присмотра на горках.