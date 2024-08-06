Легкоатлетка Кочанова поделилась секретами своего рациона

Легкоатлетка Мария Кочанова рассказала RT , как ей удается держать себя в физической форме.

Спортсменка поделилась, что лично для нее важно выглядеть хорошо. Особенное внимание она уделяет питанию. Во-первых, находясь дома, всегда готовит сама. На выезде следовать этому правилу сложнее. Во-вторых, выбирает исключительно натуральные продукты высокого качества.

«Дома стараюсь покупать чистые по составу продукты, надеясь на то, что производитель не будет обманывать в этом потребителей», — рассказала спортсменка.

Спортсменка готовит разнообразные блюда. Строгих табу в плане еды нет. Мария Кочанова может и мясо приготовить, и вкусный салат. Однако девушка отказалась от добавленного сахара. Спортсменка призналась, что ее вкусовые рецепторы очистились за многие годы. Организм уже не воспримет «плохую» еду.

Готовить спортсменку учили мама и бабушка. Кулинария приносит ей удовольствие. Большое значение она уделяют физическим нагрузкам, правильно комбинируя упражнения. Девушка призналась, что легко набирает физическую форму и раскачивает мышцы.

«Для меня очень важно качество еды, качество мышц, внутреннее состояние организма. Я чувствую себя гораздо лучше, когда знаю, что хорошо выгляжу», — поделилась собеседница RT.

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