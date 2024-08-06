По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Свинцова, западные спортсмены не могут победить граждан РФ в честной борьбе, отсюда и желание Вашингтона дискредитировать элитные виды российского спорта. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что проходящие в Париже летние Олимпийские игры показали просто отвратительную подготовку к турниру. Так, все скандалы с трансгендерами и с качеством воды в Сене демонстрируют убожество западного подхода к спорту.

По мнению парламентария, в ближайшие годы международное адекватное сообщество прекратит посещать Олимпиаду, которые станут устраивать западные государства, а спортивный мир разделится на две половины, и адекватные Олимпийские игры будут проводиться в странах БРИКС.

Ранее американский телеканал CNN назвал имя украинского шпиона МОК, что доносил на недопущенных к Олимпийским играм российских спортсменов.