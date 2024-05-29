Лекарства для похудания становятся конкурентами сахарной промышленности

Аналитики Morgan Stanley пришли к вводу, что препараты, которые уменьшают потребность в еде, могут негативно отразиться на многих компаниях, выпускающих продукты питания, сообщает ridus.ru .

Аналитики уверены, что в скором времени американцы будут употреблять намного меньше калорий, чем сейчас. Это связано с распространенной тенденцией принимать лекарственные препараты, которые снижают аппетит. Первыми негативные последствия от данной тенденции ощутят производители продуктов питания и владельцы продуктовых магазинов. После прибыль снизится у компаний, специализирующихся на изготовлении сладостей.

Согласно опросу аналитиков, 60% респондентов, которые принимают лекарства, уже отметили пропажу интереса к сладкому. От сахара также отказывается еще одна группа населения, которая придерживается здорового образа жизни. Они стараются заменять сахар натуральными подсластителями.

Фармацевтические компании в связи с высоким спросом на лекарства для похудения, выпускают более дешевые аналоги препаратов. Уже в скором времени еще большая часть населения всего мира позволит себе принимать препараты.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала причины невозможности полного отказа от сахара.