«Опять очередная блажь»: решение установить памятник Высоцкому в Омске раскололо горожан

В Омске в 2026 году появится новый мемориал — памятник знаменитому барду и актеру Владимиру Высоцкому, сообщил gorod55.ru. Подписчики телеграм-канала Города55 оценили решение. Один из местных жителей высказал мнение, что городу не хватает обычных небольших фигурок сказочных персонажей — Винни Пуха, Пятачка, Емели с щукой или Колобка.

«Дети с удовольствием фотографировались бы возле подобных культурных точек. Да и взрослым лишний повод улыбнуться и вспомнить детство», — высказал мнение Андрей.

Горожане отметили, что Владимир Высоцкий никогда не посещал Омск. Они задаются вопросом, есть ли необходимость в увековечении память певца именно в их городе. Подписчик Города55 Вадим Фролов предположил, что сам поэт не одобрил бы такое решение. Горожанин отметил, что уважительно относится к памяти Высоцкого, но идею не поддерживает.

«Опять очередная блажь», — пишет подписчик Города55 Вадим Фролов.

Местная жительница Юлия Тарасевич высказала мнение, что есть люди, которые внесли вклад в культуру и имеют прямое отношение к Омску, но памятник им так и не возвели. Она привела в пример реакцию на смерть художника Шакенова, когда казахская общественность города инициировала установку памятника.

«Умер Кичигин, живописец очень высокого уровня. Будет ли, интересно, в городе памятник, когда и где?» — интересуется Юлия.

По данным издания, дискуссия ведется в разных телеграм-каналах и соцсетях. Так, пользователь Антон Козлов написал, что Высоцкий никаким образом не связан с Омском. Пользователь признался, что испытывает к Высоцкому уважение, но не видит необходимости ставить памятник именно в Омске.

«Я люблю Высоцкого, но!» — отметил Андрей.

