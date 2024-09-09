Лепс, Билан и Агутин выступили на свадьбе олигарха Малофеева и омбудсмена Львовой-Беловой

На свадьбе основателя консервативного телеканала «Царьград», олигарха Константина Малофеева и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой гостей развлекали Валерия, Лепс, Леонид Агутин и Дима Билан, сообщил телеграм-канал Baza.

Торжественные мероприятия прошли на одной из самых дорогих площадок для проведения свадеб в Подмосковье — на вилле «Ротонда». Согласно данным «Базы», бюджет мероприятия составил несколько десятков миллионов руб. Примерно половина этой суммы понадобилась для оплаты гонорара известных российских певцов. На некоторые песни из репертуара Димы Билана было наложено табу. Так, композиции «Ты не моя пара», «Молния» и «Ночной Хулиган» не прошли внутреннюю цензуру.

Молодоженов поздравляли гости, которых было около 100 человек. Некоторые из них пришли на праздничное мероприятие в церковных рясах. Свадьба состоялась в воскресенье, 8 сентября. О романе СМИ подозревали давно, но официальных комментариев о статусе пары предоставлено не было.

«8 сентября в народном календаре имело название Натальиного дня, или попросту Наталья Овсяница. Этот день связан с памятью святых мучеников Адриана и Наталии, покровителей брака», — сообщил телеграм-канал Baza.

Ранее сообщалось, что в Мексике обвенчались 81-летний миллиардер и 26-летняя россиянка.