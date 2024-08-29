В Мексике обвенчались 81-летний миллиардер и 26-летняя россиянка

В часовне отеля мексиканского курорта «Один-единственный» для молодой семьи произошло одновременно два значимых события. 3 июля молодожены сначала обвенчались, а следом покрестили рожденную в мае дочь, сообщил BILD.

Бывший владелец модельного агентства «Вильгельмина» — 81-летний миллиардер из Германии Хорст-Дитер Эш — выбрал в спутницы жизни 26-летнюю уроженку Санкт-Петербурга Алину. Супруг не скрывает своей радости. Он считает, что их семья может попасть на страницы Книги рекордов Гиннесса из-за того, что венчание и крещение следовали друг за другом.

Гостей на свадебной церемонии угощали шампанским, томатным супом, креветками и десертом, который пользуется спросом среди местных. В числе приглашенных были 22 человека. Присутствующих развлекала группа Мариачи.

В февральском интервью миллиардер рассказал о своей возлюбленной. Девушка получила достойное образование в Москве и Санкт-Петербурге. Ее родители — обеспеченные люди. Эш отметил, что материальное положение не имело значения ни для него, ни для россиянки. Их отношения построены на взаимной любви. Миллиардер рад, что может посвящать семье много времени.

Ранее сообщалось, что в США состоялась свадьба со 100-летними женихом и невестой.