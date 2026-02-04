Летальность до 75%: почему эпидемиолог не ждет массового завоза вируса Нипах в Россию

На фоне массовой трудовой миграции индийских специалистов россияне беспокоятся, что в стране может распространиться опасный вирус Нипах, сообщил inkazan.ru. Главный внештатный эпидемиолог минздрава республики Татарстан Дмитрий Лопушов во время пресс-конференции оценил подобную вероятность.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проинформировали, что летальность вируса Нипах составляет 40-75%. Бессимптомными переносчиками являются плодоядные летучие мыши. Эпидемиолог Лопушов допустил, что зараженный житель Индии или турист из РФ может завести заболевание в страну. Эксперт на примере республики Татарстан рассказал, как будут действовать специалисты.

По словам эксперта, ежегодно татарстанские врачи проводят тренировочные занятия по прибытию в республику условного больного в аэропорт. Специалисты проинформированы о дальнейших действиях, которые препятствуют распространению болезни по региону. Представитель минздрава уверен, что осложнения ситуации не ожидается.

«Особенность его (вируса. — Прим. ред.) , что оно эндемически ограничено, то есть, оно встречается исключительно в определенных странах. У нас не переносчиков в России, соответственно, развитие вируса тупиковое», — сказал Лопушов.

Эксперт также отметил, что несмотря на регулярные локальные вспышки в Индии, болезнь не демонстрировала тенденции к широкомасштабному распространению.

