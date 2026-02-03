От двух пациентов в боксе до одного в бегах: что известно о возможном третьем зараженном обезьяньей оспой в Подмосковье

В СМИ появились сообщения о том, что на территории Подмосковья могут разыскивать третьего человека, предположительно контактировавшего с инфицированным обезьяньей оспой. По данным источников, этот контакт мог привести к заражению. Редакция REGIONS направила запрос в Домодедовскую центральную городскую больницу для получения официальных разъяснений и получила официальный ответ.

В пресс-службе медицинского учреждения сообщили, что на текущий момент в инфекционном боксе находятся два пациента: один с лабораторно подтвержденным диагнозом «оспа обезьян» и один — из числа его контактов. В больнице уточнили, что активный поиск других потенциально зараженных лиц силами медучреждения не ведется.

При этом, согласно неофициальным данным, третьим разыскиваемым может являться знакомый пациента, который занимался его транспортировкой в стационар. По имеющейся информации, в настоящее время с этим человеком не удается установить связь. В больнице дополнительно акцентировали, что для всех лиц, контактировавших с подтвержденным носителем вируса, существует повышенный риск инфицирования.

«Вероятность инфицирования партнера достаточно высокая, так как имел место тесный контакт. Инкубационный период может составлять до 21 дня», — рассказала Ирина Шилкина, инфекционист Домодедовской больницы.

Ранее сообщалось, что при заражении оспой сыпь появляется через 1-3 дня после лихорадки.