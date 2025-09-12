Летевший в Россию самолет незапланированно приземлился в аэропорту Эстонии

Рейсовый самолет, который следовал из Египта в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Эстонии, сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал.

По информации издания, самолет авиакомпании Air Cairo вылетел согласно расписанию. Он покинул Шарм-эш-Шейх вечером 11 сентября. Самолет должен был приземлиться в Санкт-Петербурге утром 12 сентября. Однако в российском аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Самолет приземлился в Таллине (Эстония).

По словам пассажиров рейса, борт находится на перроне эстонской столицы. Экипаж ждет, когда получит разрешение на вылет в Пулково. В официальном телеграм-канале аэропорта Пулково проинформировали о возобновлении полетов. Запрет длился семь часов. Поводом стали меры, необходимые для безопасности граждан. Сотрудники находятся на связи с авиакомпаниями, чтобы как можно скорее восстановить расписания.

«Первым после снятия ограничений вылетает рейс Smartavia 5N 146 в Архангельск», — указано в сообщении. Информации о Air Cairo на данный момент нет.

СМИ связывают ограничения на полеты с атакой БПЛА. Согласно данным телеграм-канала Минобороны РФ, в ночь на 12 сентября дежурными средствами ПВО над территорией Ленинградской области были перехвачены и устранены 28 БПЛА. Противник применял дроны самолетного типа.

