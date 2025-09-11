США возобновили авиасообщение с Белоруссией

Администрация США приняла решение о снятии санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом на встрече с президентом республики Александром Лукашенко заявил специальный представитель Дональда Трампа Джон Коул.

Снятие ограничений стало частью более широкой сделки. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил об освобождении 52 осужденных, включая шестерых литовцев, из белорусских тюрем.

По информации польского портала Rzeczpospolita, смягчение западных санкций было ключевым условием Лукашенко для освобождения заключенных. Среди приоритетов Минска также было снятие ограничений с «Беларуськалия».

Санкции против белорусской экономики были введены США летом 2021 года и ужесточены после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

В Минске ограничения против «Белавиа» называли «рейдерским захватом», утверждая, что авиакомпания не участвовала в инциденте с Ryanair.

Ранее сообщалось, что Латвия закрыла воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией.