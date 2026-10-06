Медведи снова под Краснотурьинском: что известно о выходах хищников

Осенью 2026 года медведи в Свердловской области все чаще выходят к людям. Хищников замечают возле домов, садов, дорог и остановок. В одном из поселков под Краснотурьинском опасного зверя застрелили. А рядом с Нижним Тагилом очевидцы видели медведицу с медвежатами, сообщил tagilcity.ru.

По информации издания, сообщения о медведях в последние недели поступают из северных и центральных районов региона. Зверей фиксируют возле жилых домов, садовых участков, дорог и общественных мест. В начале октября очередные сигналы пришли из поселка Рудничный под Краснотурьинском. А неподалеку от Нижнего Тагила очевидцы встретили медведицу с детенышами.

Медведи вновь дали о себе знать под Краснотурьинском. В субботу, 3 октября, жителей Рудничного предупредили о появлении зверей в районе улиц Октябрьской и Набережной. Местные рассказывают, что хищников видели и раньше — в том числе возле населенного пункта и на дорогах.

Ситуация обострилась настолько, что одного из медведей пришлось ликвидировать. По данным ЕАН, зверя застрелили непосредственно в границах поселка после того, как он вышел к людям. Жители неоднократно замечали косолапых в районе Рудничного.

Для Краснотурьинска встречи с медведями этой осенью стали регулярными. Еще в сентябре зверя искали возле профилактория БРУ. А до этого животных видели около больницы, стадиона, коллективных садов и других территорий города.

Опасные встречи фиксируют не только на севере области. В поселке Евстюниха, расположенном рядом с Нижним Тагилом, очевидцы наблюдали медведицу с детенышами. Информацию об этой встрече включили в свежую памятку по безопасности, подготовленную для жителей Свердловской области. Сам факт появления медведицы с медвежатами особенно важен для жителей пригородных территорий: приближаться к животным или пытаться снять их на телефон не стоит.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил медведя и перевернулся в кювет в Томской области.